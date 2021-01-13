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За сутки в Петербурге скончались от коронавируса 78 человек, в Москве - 76

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© Фото: pixabay.com

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Таким образом, наш город снова оказался в антилидерах по смертям от COVID-19.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки заболели COVID-19 3003 человека. Также в нашем городе оказалось больше всего умерших от коронавируса пациентов, чем в других городах страны, сообщает ИЦК.

В городе на Неве скончались 78 человек, в Москве - 76, в Московской области - 26.

На коронавирус оза сутки бследовали 37 тыс. горожан, под наблюдением врачей находятся 1,4 тыс. человек, тысяча из них на самоизоляции.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе ожидают новую партию вакцины. Пока запись на прививку от коронавируса приостановлена, однако всем записавшимся ее сделают. Также продолжается вакцинация второго компонента прививки для тех, кто уже сделал первую 20 дней назад.

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