В Петербурге выросло число обращений пациентов с коронавирусом к медикам

На 129% за неделю выросло количество обратившихся за медицинской помощью петербуржцев, у которых ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Статистика заронула период со 2 по 9 января.

Отмечается, что, вероятно, причиной роста стали новогодние праздники, когда люди старались проводить время с родными и близкими, не желая попадать в стационар.

В Петербурге по сравнению с прошлой неделй стали чаще делать лабораторные пробы ПЦР. Их сделали на 3 520 больше. Из-за этого и чаще выявляют заражение.

За последние сутки тест на коронавирус сделали более 20 тыс. горожан. Под наблюдением остаются более 900 человек, на самоизоляции — почти семь сотен.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе полным ходом идет вакцинация от коронавируса. В больницах есть достаточное количество доз препарата.