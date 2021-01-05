Британку спасли от коронавирусной смерти с помощью экспериментального лекарства

Англичанка, умирающая от коронавируса, выжила благодаря экспериментальному лекарству. Как сообщает издание Yorkshire Live, 45-летняя Клэр Хейторн заболела в начале ноября, впала в кому на несколько недель.

3 декабря медики решили ввести ей экспериментальное лекарство «Анакинра», которое обычно используют при лечении ревматоидного артрита. По некоторым данным, женщине оставалось жить несколько дней. Однако после введения лекарства она пошла на поправку, а 11 декабря начала выходить из комы.

5 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за пандемии коронавируса.

Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.