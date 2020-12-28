Россиянам напомнили о штрафах за гулянья на Новый год

Нарушив ограничительные противокоронавирусные меры на Новый год можно получить штраф от 500 руб. до 300 тыс. руб. Об этом рассказали юристы, пишет РИА Новости.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь власти запретили работу ресторанов, баров и кафе. За нарушение правил рестораторам и владельцам питейных заведений грозит штраф до 300 тыс. руб., посетителям — до 30 тыс.

В Москве, Астрахани, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Пензе, Ростове-на-Дону, Смоленске, Ставропольском крае, Туле, Тюмени, ХМАО, Челябинске, Ярославле кафе нельзя работать после 23 ч. За упорство в желании отметить Новый год вне дома жителям этих городов также грозит штраф до 30 тыс. руб., а владельцам заведений - до 300 тыс.

Массовые мероприятия запрещены по всей России. При этом запрет распространяется и на частные вечеринки с кейтерингом с большим количеством гостей. Гостям грозит штраф до 30 тыс. руб., а организаторам (юрлицам) - 100-300 тыс.

В Оренбургской области запретили собираться дома на Новый год компанией больше десяти человек.

На корпоративах, где они разрешены, необходимо носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию. Если корпоратив проводится в каком-то заведении, то за нарушение санитарных правил понесут ответственность его владельцы - штраф до 300 тыс. руб. за нерадивых гостей.

Отметим, что только 15% петербуржцев заявили Службе исследований hh.ru, что их компания будет проводить корпоратив в этом году. 45% сообщили, что в их компаниях нет традиции проводить такие мероприятия.