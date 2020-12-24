В Госпитале ветеранов войн открыли стационар-трансформер

В Петербурге открылся первый стационар-трансформер для больных коронавирусом - новый корпус Госпиталя ветеранов войн. Как сообщил губернатор Александр Беглов, в нем - 403 койки, прием начнется в понедельник, 28 декабря.

По словам губернатора, в четверг в стационар заезжают медицинские сотрудники.



После завершения пандемии госпиталь сможет оказывать любую медицинскую помощь, так как есть возможность быстро его перепрофилировать, подчеркнул градоначальник.

Как писал Санкт-Петербург.ру, строительство стационара на Народной улице началось в июле 2020 года. Его общая площадь составляет 19 тыс. кв. м.