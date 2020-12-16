В школе №149 заболели сразу двадцать учителей

В 149-й школе Калининского района на больничные ушли сразу двадцать учителей. Об этом сообщают родители на странице школы "ВКонтакте".

Школьников рекомендовано перевести на смешанное обучение.

Как отмечают "Невские новости", в пресс-службе Калининского района отметили, что коронавирус у учителей не нашли. У всех заболевших диагнозы разные, отметили в школе.

Однако проблема возникла из-за сложностей по замещению отсутствующих педагогов.

Как сообщали власти ранее, в целом в Петербурге уменьшилось число болеющих коронавирусом и ОРВИ школьников и учителей.