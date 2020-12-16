Эксперты отметили рекордную смертность в РФ за 10 лет

Уровень смертности в январе-октябре текущего года в России в условиях пандемии коронавируса стал рекордным за десять лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Росстата.

Так, за период с января по октябрь это 113,2 случая смерти на 10 тыс. населения - это максимальное значение с 2010 года. А в 10-м году было 119,3 умерших на 10 тыс. В 2010 году было аномально жаркое лето, что могло повлиять на число смертей.

По данным Росстата, за указанный период в нашей стране умерли 1,661 млн человек — на 9,7% больше, чем в прошлом году.

На Крым и Севастополь, которые вошли в состав РФ 6 лет назад, в 2020 году приходится 1,7% общей смертности.

Нынешняя ситуация со смертностью, как поясняют эксперты, приведет к тому, что ожидаемая продолжительность жизни по итогам года снизится.