Школьники и педагоги стали меньше болеть ОРВИ и коронавирусом

По сравнению с концом прошлой недели ситуация с заболеваемостью в школах Петербурга стала улучшаться. На 38 человек снизилось число болеющих коронавирусной инфекцией и ОРВИ школьников, а также на 19 человек снизилось число болеющих педагогов, сообщили в Комитете по образованию северной столицы.

Также стало меньше классов, где выявлены заболевшие - их стало на 149 меньше.

По данным на 15 декабря, на дистанционном обучении по причине карантина находятся 10,5 тыс. петербургских школьников, что составляет 2% от общего количества обучающихся.

На смешанном обучении по заявлению родителей находятся почти 17 тыс. учеников, что составляет 3,2% от общего числа петербургских школьников.

Из детсадов на карантин закрыты 27 групп в 21 дошкольном учреждении.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, студенты нашего города переведены на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года.