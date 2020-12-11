Ученые посчитали переболевших COVID-19 петербуржцев

По меньшей мере миллион жителей Санкт-Петербурга уже переболели коронавирусной инфекцией. Соответствующее исследование провели ученые Европейского университета в северной столице, сотрудники клиники «Скандинавия», лаборатория Genetico и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Учтены данные с начала пандемии - то есть с весны 2020 года.

По данным исследователей, около 24% петербуржцев имеют антитела к COVID-19. Последние две недели этот показатель приближался к отметке 30%.

В конце осени количество переболевших жителей северной столицы превысило миллион человек.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", иммунитет к коронавирусу может сохраняться несколько месяцев, более точные данные пока не получены. В нашем городе стартовала вакцинация от коронавируса - сначала будут прививать медиков из "красной зоны".