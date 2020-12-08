3734 новых случая коронавируса выявили в Петербурге

В Санкт-Петербурге за последние сутки зарегистрировано 3734 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, погибли 86 человек, выздоровели 1811.

На наличие вируса обследовали 34 775 петербуржцев. Врачи следят за здоровьем 2149 горожан. 50 человек находятся в обсерваторе, 1573 отмечены контактными, 526 – на самоизоляции

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в сети появилась "Карта сопротивления", на которой петербургские бары и рестораны протестуют против антикоронавирусных мер, принятых Смольным. В частноти, возмущение бизнесменов вызвали запреты на работу в новогодние праздники и ограничение времени работы в конце декабря и начале января до 19 ч.