Бизнес-омбудсмен Петербурга заступилась за рестораны и бары

Жесткие антикоронавирусные ограничения приведут к массовым сокращениям, банкротству предприятий и разрушат туристическую привлекательность города. С таким письмом к губернатору северной столицы выступила омбудсмен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова, передает MR7.ru.



Татулова рассказала о множестве обращений от петербургских предпринимателей после введенных 2 декабря ужесточений режима борьбы с коронавирусом. Представители бизнес-сообщества считают меры неэффективными и вредными для экономики города.



По словам омбудсмена, массовое закрытие общепита, театров и музеев приведет к негативным соцпоследствиям.



По данным бизнесменов, загруженность на новогодние праздники (без учета новых ограничений) составляет лишь около 20%. При этом запреты не помогут избежать массового скопления людей в общественном транспорте и на улицах. Наоборот, это спровоцирует стихийные торжества, возможно, в антисанитарных условиях.



Татулова обратилась к губернатору с просьбой пересмотреть введенные ограничения и начать диалог с бизнес-сообществом.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее представители МСП обратились к губернатору с требованием отменить запрет или возместить убытки.