Ледовый дворец оштрафовали почти на полмиллиона рублей после скандального концерта Басты

Невский районный суд оштрафовал на 480 тыс. руб. руководство Ледового дворца после концерта рэпера Басты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Администрацию признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Представители Ледового дворца частично признали вину.

Суд также постановил не закрывать площадку полностью. Такую просьбу озвучивал Роспотребнадзор.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на концертах Басты 27 и 28 ноября в Ледовом дворце тысячи зрителей не использовали маски, а также не соблюдали дистанцию. По данным очевидцев, организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты. В итоге в некоторых зонах образовалось столпотворение.

Протокол для суда был составлен по видеозаписям в соцсетях.