Все вузы Петербурга отправили на удаленку

Все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Минобрнауки РФ.

Университетам в регионах рекомендовали перевод исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.

В Минобрнауки уточнили, что все иностранные студенты, которые сейчас не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ, сохранят за собой бюджетные места.

Ограничения на посещение учебных заведений действуют до 6 февраля 2021 года.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в СМИ поступили данные от иностранных студентов, что их начали отчислять из-за невозможности очного обучения в вузах Петербурга.