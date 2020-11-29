Петербургский врач рассказал о влиянии коронавируса на тело человека

Коронавирус влияет на все органы человека, поэтому может возникнуть потеря памяти и головокружение. Об этом, как пишут "Невские новости", сказал главный врач петербургской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

При протекании заболевания большую роль играет иммунитет. Однако знаний о болезни пока недостаточно, отметил медик.

Он предупредил, что коронавирус можно подхватить повторно, поэтому нужно следить за своим состоянием и обращаться к врачу при первых признаках простуды.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе стало больше пациентов с тяжелой формой коронавируса. В октябре таких было 18%, а в ноябре уже 22%. При этом темп роста заболеваемости немного уменьшился в последние дни.