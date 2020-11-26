Рейс из РФ в КНР отменили из-за поддельных тестов на коронавирус для 190 пассажиров

Рейс Москва — Чжэнчжоу пришлось отменить после того, как сразу 190 пассажиров предоставили идентичные результаты серологического теста на антитела к COVID-19. Это выяснила проверка китайского посольства, передает РИА Новости.

Компания "Икар", которая устроила рейс, организовала тестирование всех пассажиров, но представители авиаперевозчика и компании, делавшей тесты на антитела, не смогли объяснить одинаковые результаты.

Рейс отложен до проведения повторного тестирования. Размещение граждан в Москве должен организовать авиаперевозчик.

Отметим, что попасть в Китай можно только предоставив ПЦР-тест и анализ на антитела. Власти страны утверждают, что растет число ввозных случаев коронавируса. При этом официально авиасообщение между РФ и КНР не возобновлялось. Попасть в страну самолетом можно лишь отдельным категориям граждан.