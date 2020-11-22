КНР ввел ограничения в пограничном с РФ городе из-за пандемии

Китай закрыл границы города Маньчжоули, который находится вблизи Забайкальского края. В китайском городе выявили два случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Теперь в Маньчжоули нельзя собираться и проводить массовые мероприятия, закрыты школы, детсады, все развлекательные заведения, прекращено ж/д-сообщение.

Власти города намерены протестировать все население на коронавирус - более 170 тыс. человек.

Отметим, что в Забайкальском крае на 22 ноября выявлено 269 новых случая заболевания коронавирусом.