В Санкт-Петербурге выявили 2668 новых заболевших

В северной столице за последние сутки прибавилось 2668 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает ИЦК, скончались 57 человек, выздоровели 1275.

В целом по России выявлен 24 581 новый случай коронавируса, зафиксирован 401 летальный исход. Полностью выздоровели за сутки 18 008 человек.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", пандемия коронавируса в нашем городе повлияла на число инсультов.

В северной столице продолжают действовать антикоронавирусные ограничения. По мнению губернатора Александра Беглова, важнейший из них - это социальная дистанция. Кроме того, чиновники неустанно напоминают горожанам о необходимости носить маски в общественных местах.