Школы Петербурга рекомендовали оставить на "очке"

Управление Роспотребнадзора по Петербургу рекомендовало властям города не переводить школы на дистанционное обучение. Рекомендации даны по итогам совещания с федеральными чиновниками, передает "Мойка78".

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", школы нашего города в настоящее время работают в смешанном режиме. Однако власти не исключали и другие варианты работы учебных заведений, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

С 23 ноября в северной столице вступают в силу новые антикоронавирусные ограничения. На прошлой неделе вузы перевели по большей части на дистанционное обучение.

А накануне губернатор Петербурга Александр Беглов назвал социальное дистанцирование главным залогом снижения заболеваемости.