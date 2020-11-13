В Петербурге посчитали свободные койки для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге, по данным на 13 ноября, свободно 17% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали ице-губернатор Евгений Елин и главный санитарный врач Наталия Башкетова на совещании по противодействию распространению COVID-19.

По их словам, пока тенденция роста заболеваемости в северной столице сохраняется.

Комздрав работает над расширением коечного фонда и созданием резерва. Также в Смольном хотят расширить парк медтранспорта для участковых врачей и больниц.

На оперштабе обсудили потребность в медперсонале клиниках города. Частично ее закрывают за счет трудоустройства студентов учебных заведений.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", по данным на 3 ноября, в городе было свободно более 18% коек в ковидных госпиталях. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 12 ноября заявил, что, если распространение коронавируса среди петербуржцев не замедлится, в медучреждениях закончатся койки для пациентов.