Петербургские компании стали выпускать в десять раз больше лекарств

Фармпредприятия Петербурга нарастили объем производства в десять раз. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, комментируя недостаток лекарств в аптеках города.

Основная причина нехватки в ажиотажном спросе, указали в правительстве. Анализ наличия лекарств в аптеках проводится регулярно - каждые пять дней.

В Смольном подчеркнули, что в больницах лекарств достаточно. Кроме того, как напомнил губернатор Александр Беглов, коронавирусным пациентам лекарства выдадут бесплатно.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в городе продолжается рост заболеваемости. На сегодня за сутки насчитали 1756 новых заболевших коронавирусом.