Политех переходит на дистанционку с 16 ноября

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской подписал приказ ввести с 16 ноября очно-дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сотрудники университета будут трудиться по комбинированному графику.

Удаленка продлится до 6 февраля будущего года, а это значит, что сдавать экзамены в зимнюю сессию студенты будут онлайн.

Кроме того, озвучена рекомендация для студентов, находящихся в общежитиях, отправиться домой, в свои родные города. На время отсутствия студента в жилище плата за него не будет взиматься, а место сохранят за учащимся. Также предусмотрена компенсация на дорогу, если студент решит уехать домой до 1 декабря.

Также ректор постановил усилить масочный контроль в зданиях университета и общежитиях.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", власти города ранее озвучили предложение ко всем вузам города отправить студентов на удаленку, если это возможно. Многие вузы уже работают в смешанном формате или на полной дистанционке.