Эксперт рассказал, когда ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в Москве может стабилизироваться через одну-две недели, а в целом по РФ - через месяц. Такое мнение, передает РИА Новости, высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его прогнозам, ожидать снижения уровня заболеваемости можно будет только после Нового года.

Тимаков призвал власти и медиков следить за количеством госпитализированных, чтобы фиксировать справляется ли система здравоохранения.

Ранее власти РФ сообщили, что не думают о возможности повторного закрытия границ в связи с распространением коронавируса.