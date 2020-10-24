СМИ увидели странности в петербургской статистике по коронавирусу

В Санкт-Петербурге в течение месяца ежедневно заболевает в два раза больше людей, чем выздоравливает. Об этом пишут журналисты издания «Медуза», пытаясь выяснить причину такой картины.

Отклонения от "формулы" - выздоровевших в два раза меньше, чем заболевших - минимальны: плюс-минус несколько человек, отмечает издание.

В конце сентября был один день, когда число выздоровевших почти сравнялось с числом заболевших.

В других регионах подобных аномалий не отмечено.

По данным на 24 октября, писал ранее "Санкт-Петербург.ру", в северной столице за сутки прибавилось 713 новых заболевших коронавирусом, выздоровел 401 пациент.