Петербуржцам разъяснили, кому положен бесплатный тест на коронавирус

Врач выдает такое направление по методическим рекомендациям.
Также бесплатно могут сдать тест на коронавирус прибывшие из-за границы с признаками ОРВИ, люди, контактировавшие с больными COVID-19, лица с внебольничной пневмонией.
За государственный счет тестирование проходят медики и граждане, проживающие в учреждениях соцобслуживания и имеющие признаки ОРВИ.
В список попали и люди старше 65 лет и с признаками простуды.
Также тест бесплатно проводится детям, которые попали в группу, где у трех и более человек есть подозрение на коронавирус.