Петербуржцам разъяснили, кому положен бесплатный тест на коронавирус

Направление от лечащего врача может позволить петербуржцам бесплатно сдать тест на COVID-19. Об этом говорится в ответе комитета по здравоохранению Петербурга на странице "ВКонтакте" губернатора Александра Беглова.

Врач выдает такое направление по методическим рекомендациям.

Также бесплатно могут сдать тест на коронавирус прибывшие из-за границы с признаками ОРВИ, люди, контактировавшие с больными COVID-19, лица с внебольничной пневмонией.

За государственный счет тестирование проходят медики и граждане, проживающие в учреждениях соцобслуживания и имеющие признаки ОРВИ.

В список попали и люди старше 65 лет и с признаками простуды.

Также тест бесплатно проводится детям, которые попали в группу, где у трех и более человек есть подозрение на коронавирус.