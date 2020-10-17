В РФ установлены максимальные цены на антикоронавирусные средства

Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты на основе фавипиравира в 100 рублей за таблетку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, лекарство "Авифавир", которое выпускается упаковками 10, 40 и 50 таблеток по 200 мг, будут стоить, соответственно, 1000, 4000 и 5000 руб. То же касается "Арепливира".



Подчеркивается, что цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.

Цена согласована с ФАС.

Стоимость препаратов для лечения коронавирусной инфекции пересмотрели, так как они попали в перечень жизненно важных лекарств.