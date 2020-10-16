Инспекторы проверили Апраксин двор на соблюдение антикоронавирусных мер

В Апраксином дворе проверили соблюдение масочного режима. Как рассказали в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, по итогам составлено несколько десятков протоколов о правонарушениях.

Инспекторы проводили профилактические беседы и с продавцами, и с покупателями.

Отмечается, что когда проверяющие пришли на рынок, сработало "сарафанное радио" - через несколько минут все надели средства защиты, маски и перчатки.

Основная цель подобных мероприятий не наказать, а привлечь внимание к необходимости использования СИЗ, подчеркнули в Смольном.

Глава комитета указала, что никто не заинтересован во введении новых жестких мер для граждан.

В комитете отметили, что рейды будут проводиться регулярно в разных точках города.

В настоящее время штраф за неношение маски в общественных местах и транспорте - 4 тыс. руб. за первое нарушение, 5 тыс. руб. - за повторное.