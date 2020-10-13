Главврач петербургского госпиталя подхватил коронавирус

Начальник Госпиталя для ветеранов войн заразился коронавирусом, однако неизвестно, как протекает его заболевание. Об этом сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Руководит медучреждением заместитель Кабанова.

Отметим, что в госпитале развернуто 550 коек для пациентов с COVID-19. В ведении Госпиталя для ветеранов войн находятся также корпуса выставочного комплекса «Ленэкспо».

За последние сутки в северной столице выявили 557 случаев заражения - максимум за все время пандемии.