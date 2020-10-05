Роддом №9 оштрафовали за зараженную коронавирусом пациентку

У одной из пациенток роддома №9 в Петербурге обнаружили коронавирус, в связи с этим учреждение оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в начале авуста. В начале сентября в медучреждении проводили проверку и обнаружили и другие нарушения. Так, в учреждении не велись листы наблюдения за контактными сотрудниками, не было журнала регистрации инфекционных заболеваний. Из этого инспекторы сделали вывод, что дезинфекция после обнаружения больной не проводилась. Также коронавирусом заболели два грудничка.

Не всем сотрудникам делали повторный тест на COVID-19, не у всех проверяли температуру при приходе на работу.

Представитель роддома вину признала.