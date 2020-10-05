В Петербурге стартует вакцинация медиков от коронавируса

Вакцинация петербуржских медицинских работников от коронавируса начнется на этой неделе. Первыми препарат получат врачи и персонал Боткинской больницы и больницы 40 Курортного района, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Привьют сотрудников приемных отделений, реанимации, тех, кто находится на первой линии борьбы с COVID-19 и больше других работают с пациентами с коронавирусом.

В комитете по здравоохранению отмечали, что прививки будут ставить на добровольной основе.

Отечественную вакцину уже доставили в город на Неве. В ближайшее время ожидается поставка около 5 000 доз вакцины.