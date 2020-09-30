В Пушкине заметили очередь из скорых у ковидного госпиталя

Жители Пушкина заметили возле городской больницы №38 имени Семашко очередь из машин скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в группе "Пушкин - Царское Село | Павловск" в социальной сети "ВКонтакте".

Машины выстроились в очередь вечером 29 сентября, во вторник.

Один из очевидцев отметил, что насчитал пятнадцать машин.



"Машины скорой стоят в гигантской очереди, врачи рядом бродят, я насчитал минимум 15 машин", - рассказал очевидец.



Городская больница им. Семашко была перепрофилирована под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией с 12 сентября. Для ковидных пациентов в больнице выделены 184 койки. Плановая госпитализация приостановлена.

Больница принимала коронавирусных больных весной и летом и успела проработать в обычном режиме только месяц.

Очереди также были замечены ранее у Покровской больницы, которая принимает пациентов с коронавирусом.

В Смольном указывали, что долгое время ожидания скорых связано с необходимостью разграничивать потоки больных в приемном покое.