Беглов: Петербург делает акцент на внутренний туризм

Санкт-Петербург делает акцент на внутренний туризм. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече со старейшими экскурсоводами города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов подчеркнул, что туристические доходы - важная статья в бюджете города. Во время пандемии ей был нанесен значительный урон. Сейчас отрасль восстанавливается за счет внутренних путешествий, так как границы с другими странами все еще закрыты.

По данным губернатора, в туризме работаю 100-300 тыс. петербуржцев, в зависимости от сезона. Приезжают посмотреть на город на Неве более 10 млн человек в год (данные за 2019 год).

По словам главы города, огромное значение в туротрасли имеют гиды и экскурсоводы. В настоящее время в Петербурге в едином реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков насчитывается более 6 тысяч специалистов.