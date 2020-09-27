Почти сто школ в РФ перешли на "дистанционку"

Почти сто российских школ переведены на дистанционный режим работы. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Он добавил, что если все будут соблюдать санитарные меры, не придется массово переводить школьников на удаленное обучение.

Глушко отметил, что, по данным ежедневного мониторинга, на карантин закрываются, в основном, отдельные классы. Однако 95 школ полностью перешли на удаленно обучение.

По данным замминистра, рост числа школ на "дистанционке" незначителен. Школы уходят на карантин максимум на две недели, а потом снова начинают прием учеников.

Как отметил Глушко, прививки от коронавируса школьникам и учителям предложат сделать добровольно.