Ученые: Сильный иммунитет при коронавирусе - это плохо

Международная группа исследователей раскрыла возможные причины тяжелого протекания COVID-19. Одной из причин возникновения серьезных осложнений у инфицированных коронавирусом может быть недостаточное выделение в организме белка интерферона, пишет ТАСС.

Один из вирусологов отметил, что "хитрость" с коронавирусом состоит в избежании в течение продолжительного времени врожденного иммунного ответа, включая выделение интерферона.

Ряд ученых считают важным ранний иммунный ответ у инфицированных. Исследователи полагают, что ослабленная реакция может наблюдаться, в частности, у пожилых мужчин, имеющих проблемы со здоровьем.

Как сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, в случае с коронавирусом слабый иммунитет - это нехорошо, а слишком сильный - очень плохо.