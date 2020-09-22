Вирусолог: Коронавирус перестанет "ходить" по РФ к следующему ноябрю

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России. Об этом, как пишет "Интерфакс", заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в этом году через 2 месяца планируется выпустить 5-6 млн доз вакцины. Их будут делать 4-5 производств. Далее в течение года вероятно привить население - 70-80% жителей.

Это позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию вируса, пояснил Гинцбург.

У большинства из двух тысяч добровольцев, сделавших прививку "Спутник V" не наблюдается побочных эффектов. 14-15% вакцинированных имеют осложнения: повышенную температуру, покраснение в месте введения, головную боль. Все эти симптомы проходят за сутки.

Всего в третьей фазе испытаний вакцины примут участие 40 тыс. человек.