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Вирусолог: Коронавирус перестанет "ходить" по РФ к следующему ноябрю

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© Фото: pixabay.com

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К ноябрю планируется производить 5-6 млн доз вакцины от COVID-19, в течение 9-12 месяцев получится провакцинировать большую часть населения России.

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России. Об этом, как пишет "Интерфакс", заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в этом году через 2 месяца планируется выпустить 5-6 млн доз вакцины. Их будут делать 4-5 производств. Далее в течение года вероятно привить население - 70-80% жителей.

Это позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию вируса, пояснил Гинцбург.

У большинства из двух тысяч добровольцев, сделавших прививку "Спутник V" не наблюдается побочных эффектов. 14-15% вакцинированных имеют осложнения: повышенную температуру, покраснение в месте введения, головную боль. Все эти симптомы проходят за сутки.

Всего в третьей фазе испытаний вакцины примут участие 40 тыс. человек.

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