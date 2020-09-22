18% коек для "ковидных" больных в Ленобласти заняты пациентами на ИВЛ

В Ленинградской области 18% коек, предназначенных для больных COVID-19, заняты пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Всего в настоящий момент в Ленобласти свыше 850 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В стационарах медучреждений ЛО находится 423 пациента, из них 284 — с внебольничной пневмонией и 139 — с подтвержденным диагнозом. Свободны 443 специализированных койки.