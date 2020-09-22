В Санкт-Петербурге выявили 211 новых заболевших коронавирусом

За последние суткив Петербурге прибавилось 211 новых заболевших коронавирусной инфекцией. 25 человек скончались, 106 выздоровели.

В России на 22 сентября выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1% не имели клинических проявлений. Зафиксировано 160 летальных исходов, полностью выздоровело 5 976 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.

На днях стала известна стоимость лекарства от коронавируса российского производства, которое скоро поступит в продажу в аптеках. Препарат стоит более 12 тыс. рублей.