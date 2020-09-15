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В Петербурге выросло число госпитализированных заболевших коронавирусом

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© Фото: pixabay.com

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На 15 сентября в северной столице прибавилось 206 новых заразившихся.

За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали в больницы 275 горожан, заболевших коронавирусом. Накануне на лечение отправились 150 петербуржцев, отметил зампред комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана.

Он подчеркнул, что пугаться увеличения числа госпитализаций не стоит, так как это нормальные показатели для начала недели. В выходные к врачам, как правило, обращаются меньше человек.

Сарана подчеркнул, что в городе достаточно коек для коронавирусных больных, а медучреждения готовы к росту количества пациентов.

Напомним, в середине июля в северной столице госпитализировали по 650 заболевших коронавирусной инфекцией в сутки.

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