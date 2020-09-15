Переболевшие коронавирусом представляют опасность для окружающих еще три месяца

Переболевший коронавирусом человек оказался способен выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Эти данные получены в ходе российских и иностранных исследований. Причем, у российских ученых опасность сохраняется 48 дней.

По ее словам, вирус выделяется "из носа".

Неизвестно, сколько действует иммунитет у переболевших коронавирусом, неясны долгосрочные последствия заболевания.

В настоящее время в Петербурге начинают отрабатывать механизм доставки вакцины от коронавируса, созданной в РФ.