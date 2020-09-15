Смольный не собирается вводить новые "коронавирусные" ограничения

В Санкт-Петербурге не будут вводить новые ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Как передает Peterburg2.ru, об этом сообщили в Смольном.

Власти не планируют ужесточать режим санитарных ограничений, но и послаблений давать тоже не будут.

Как уточнил вице-губернатор Евгений Елин, в настоящее время в Петербурге наблюдается подъем заболеваемости, но он не критичный.

В северной столице сохраняются точечные меры для нераспространения COVID-19. Бизнес обязан соблюдать действующие правила, связанный с использованием средств защиты, масок, антисептиков, дезинфекции и т.п.

Отметим, что на 15 сентября в городе зафиксировано 206 новых заболевших коронавирусом, скончались 26 человек.