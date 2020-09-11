Число новых заболевших в Петербурге снова выросло

В Санкт-Петербурге прибавилось за сутки 216 новых заболевших коронавирусной инфекцией. При этом умерли 17 человек, а выздоровели 105.

По всей стране зафиксировано 5 504 новых случая, 1240 из них протекают бессимптомно. 102 россиянина скончались, 5 734 выздоровели.

За весь период пандемии заболели более 1 млн 51 тыс. человек. Умерли 18 365, а выписаны по выздоровлению свыше 868 тыс. человек.

Отметим, что в Петербурге занято уже 84% больничного фонда. Власти готовятся перепрофилировать медучреждения для новых больных коронавирусной инфекцией.