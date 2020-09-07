Власти признали неточности в статистике по коронавирусу

Медучреждения по-разному кодируют причины смерти пациентов в стационарах, предназначенных для лечения коронавируса. Часть из них регистрируются как умершие от сопровождающих заболеваний (сердечно-сосудистых и др.), сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, были проанализированы все летальные исходы в ковидных клиниках. В некоторых из них почти все смерти фиксировались как от коронавируса, но в некоторых таких был минимум. Планируется продолжить работу по анализу этой статистики.

Отметим, что официально смертность в РФ от коронавируса - одна из самых низких в мире, 1,62%. Такие показатели многократно подвергались критике.