Минздрав рассказал, какие лекарства не помогают от коронавируса

Минздрав России выпустил новую, восьмую версию рекомендаций по лечению коронавируса. Ведомство определило шесть препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, ремдесивир, умифеновир.

Пока точных данных об эффективности препаратов нет. Любое их применение разрешается только после консультации с врачом.

При этом из списка препаратов исключили лопинавир и ритонавир. Их эффективность равна нулю.

Отметим, что в Петербурге началась вакцинация от сезонного гриппа. Сегодня прививку сделал губернатор северной столицы Александр Беглов.