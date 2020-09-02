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Медики начали дежурить в петербургских школах, отслеживая распространение коронавируса

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© Фото: pixabay.com

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Детей с подозрением на ОРВИ не допустят к учебному процессу.

В первые недели учебного года самочувствие школьников Санкт-Петербурга будут отслеживать медики из поликлиник. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора северной столицы Олега Эргашева.

Пока в городе сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому в школах подготовили «утренние фильтры». Ученикам будут измерять температуру тела, а также отслеживать первые признаки простуды. Медики будут наблюдать за состоянием школьников и в течение дня.

Если кто-то из учеников заболеет, его отправят в медкабинет и сообщат родителям, а в случае опасности - вызовут скорую. Однако решение об этом должен принимать квалифицированный медработник.

Учителям выдали памятки по профилактике распространения коронавируса. Также в школах решено как можно чаще проводить уборку и проветривание.

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