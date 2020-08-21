Число новых заболевших в Петербурге на 21 августа - 181

24 июля также был 181 заболевший, а после число ежедневно снижалось и с 31 июля держалось на уровне примерно 160 человек вплоть до 20 августа.

По данным на 21 августа, скончались шесть человек. Выздоровели и выписаны 101 человек.

В целом по РФ за сутки выявили 4 870 случаев, 1 292 (26,5%) протекают бессимптомно. Подтверждено 90 летальных случаев. 5 817 человек выздоровели.

Отметим, что президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности первым из граждан республики "протестировать" на себе российскую вакцину от COVID-19.

11 августа в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину. Впрочем, наши ученые продолжают работать над другими вариантами препарата от коронавируса, в том числе для животных.