Число новых заболевших в Петербурге почти не меняется день ото дня

Некоторое время новые зафиксированные случаи заболеваемости COVID-19 насчитывают около 160 человек. Сегодня 159, 13 августа - 160, 12 августа - 161, 11 и 10 августа -157. Количество заболевающих за сутки снизилось к концу июля и в августе держится примерно на одном и том же уровне.

За последние сутки в РФ подтверждено 114 летальных случаев, 22 из них пришлись на северную столицу.

Выздоровели в Петербурге 72 человека.