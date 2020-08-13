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Российские ученые дали ответ критикующим вакцину иностранным специалистам

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© Фото: pixabay.com

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Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Не стоит ждать положительную реакцию от других стран на регистрацию российской вакцины от коронавируса. Это, как минимум, наивно, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 13 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал, что из-за запуска производства вакцины в РФ, многие люди лишатся огромных доходов в миллиарды долларов.

Разработанная в центре вакцина является безопасной и зарегистрирована с соблюдением законодательства.

Также Гинцбург рассказал, что он сам и несколько его коллг тестировали вакцину на себе, причем дважды.

Препарат был зарегистрирован на днях. В США и Германии успели критически оценить информацию о российской вакцине, указывая, что регистрация была поспешной, а исследований и тестов препарата явно недостаточно. Критику быстрого ввода вакцины высказывали и в РФ.

Запуск препарата для граждан планируется в январе 2021 года.

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