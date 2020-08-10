Губернатор велел следить за соблюдением масочного режима еще строже

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима. Контролировать ношение петербуржцами СИЗ планируют во всех структурах, сообщают в Смольном.

Беглов подчеркнул, что начинается учебный год, в связи с чем масочный режим необходим для безопасности детей. Кроме того, осенью начинается сезон простуд - ношение масок может защитить горожан не только от коронавируса, но и от обычного гриппа.

Масочный режим нужно соблюдать на транспорте и в общественных местах. Проверки проводятся и там, и там. За два дня, 4 и 5 августа, в ходе «масочных рейдов» в петербургской подземке акты были составлены на 10 нарушителей. В ходе проверок ТЦ, магазинов, кафе и ресторанов возможно закрытие на значительный срок в 90 суток.