Петербуржцы продолжают тысячами сдавать тесты на коронавирус

За последние сутки в Санкт-Петербурге проведены обследования 8 тыс. 963 человек с признаками ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 771 человек. Из них 228 ― на самоизоляции, 340 ― контактные, 143 ― в обсерваторе.

О прибытии в Россию из другой страны уведомили 19 человек.

Отметим, что на сегодня в Петербурге насчитали 157 новых случаев заболевания коронавирусом. Семь человек умерли.