Российский ученый рассказал, кому не грозит COVID-19

В мире живут люди, которые невосприимчивы к коронавирусу. Об этом рассказал главный иммунолог Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, пишет «АиФ Санкт-Петербург».

Медики, которые работают с пациентами в «красной зоне» на протяжении нескольких месяцев, могут относиться к этой категории. Дело не в антителах, объяснил Тотолян, - у врачей может и не быть антител.

Ученый подчеркнул, что случаи невосприимчивости к вирусу тщательно изучаются. Также медиков интересуют люди, переболевшие коронавирусом, но не вырабатывающие антитела.

На начало августа коронавирусом в мире заразились уже почти 20 млн человек, 730 тысяч человек умерли. В России - 888 тысяч, в Петербурге - 33 тысячи.