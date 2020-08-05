Петербуржцы без масок не смогут пройти в подземку

Пассажиров петербургского метро снова начали проверять на наличие средств индивидуальной защиты. Без масок попасть в подземку будет проблематично.

По сообщениям СМИ, проверки сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен» решили провести 5августа во время утреннего часа пик, что привело к давке на некоторых станциях.



Жители северной столицы отреагировали на меры с удивлением: проверки не проводились несколько недель после снятия ряда антикоронавирусных ограничений.



Проверки проходили, в частности, на станциях «Электросила», «Черная речка», «Приморская», «Дыбенко», а также на станции «Василеостровская», где перед входом скопились очереди.